POL-KN: (Aichhalden/ Lkr. Rottweil) Polizei zieht betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr (14.01.2024)

Rottweil (ots) - Am Donnerstag hat sich in Rottweil in der Straße "Saline" auf einem Parkplatz eines Discounters eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Zwischen 17.15 und 18.30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer die linke Heckseite eines dort geparkten gelben Opel Astras. Anschließend entfernte er sich ...

mehr