POL-KN: (Rottweil) Zwei Unbekannte greifen einen 29-Jährigen an- Zeugen gesucht (13.01.2024)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung am frühen Samstagmorgen im Boltengäßle. Zwei unbekannte Männer griffen gegen 3 Uhr einen 29-Jähriger an und verletzten diesen im Gesicht und am Oberkörper. Der Geschädigte beobachtete zuvor die beiden Männer, wie sie auf ein bislang nicht bekanntes Opfer einschlugen. Als der 29-Jährige in die Richtung der Schläger rief, ließen sie von dem Unbekannten ab und schlugen unvermittelt auf ihr neues Opfer ein. Anschließend flüchteten sie in nicht bekannte Richtung.

Die Angreifer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: etwa 180 cm groß; zwischen 20 und 25 Jahre alt; dunkle kurze Haare, die hochgestylt waren; zur Tatzeit bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Oberteil. Er trug eine auffallende silberfarbene Halskette, vermutlich eine sogenannte "Königskette".

Täter 2: zwischen 170 und 175 Zentimeter groß; zwischen 20 und 25 Jahre alt; pummelig; bekleidet mit einer weiten Jacke und einem Cap

Personen, die die Auseinandersetzungen beobachtet haben, oder Hinweise zur Identität der Schläger geben können, insbesondere der bislang unbekannte Geschädigte, werden gebeten sich unter der Telefonnummer unter Tel.0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

