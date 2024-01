Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kleinstunfall mit großer Auswirkung (14.01.2024)

Hüfingen (ots)

Am Sonntag gegen 15 Uhr hat die Polizei auf der Landesstraße 171 zwischen Mundelfingen und Hausen vor Wald einen Unfall aufgenommen, der zunächst nach einem Bagatellfall aussah. Ein 22-jähriger VW Polo Fahrer streifte beim Überholen den Rückspiegel eines Audi A1, an dessen Steuer eine 26-jährige Frau saß. Dabei entstand zwar nur geringer Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro, jedoch stellten die Polizisten beim Unfallverursacher drogenbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest an der Unfallstelle bestätigte dies. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und gelangte wegen Verursachen eines Unfalls unter Drogeneinfluss zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz