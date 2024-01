Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Drei Leichtverletzte nach Unfall (13.01.2024)

Deißlingen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen haben sich zwei Autofahrer und eine Mitfahrerin bei einem Unfall, der sich am Samstag kurz nach 15 Uhr auf der Kreisstraße 5558 ereignet hat. Ein 31-jähriger VW Passat-Fahrer fuhr auf der K 5558 aus Richtung Zollamt herkommend in Richtung Villingen-Schwenningen. An der Einmündung zur Bundesstraße 27 bog der Mann nach links ab und prallte mit einem auf der K 5558 entgegenkommenden VW Tiguan eines 55 Jahre alten Mannes zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die beiden Autofahrer sowie die 57-jährige Beifahrerin im Tiguan leicht. Der 31-Jährige und die 57 Jahre alte Frau kamen mit Krankenwägen in eine Klinik. An den Autos entstand jeweils Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

