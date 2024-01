POL-KN: (VS-Schwenningen) Autofahrer kommt von der Straße ab (14.01.2024)

Rottweil (ots) - Zeugen sucht die Polizei zu einer Körperverletzung am frühen Samstagmorgen im Boltengäßle. Zwei unbekannte Männer griffen gegen 3 Uhr einen 29-Jähriger an und verletzten diesen im Gesicht und am Oberkörper. Der Geschädigte beobachtete zuvor die beiden Männer, wie sie auf ein bislang nicht bekanntes Opfer einschlugen. Als der 29-Jährige in die ...

mehr