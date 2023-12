POL-LB: Hemmingen: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ein 55-Jähriger fuhr am Montag (18.12.2023) gegen 15:00 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Landesstraße 1125 aus Richtung Pleidelsheim kommend in Fahrtrichtung Murr. Von dort wollte er verbotswidrig nach links in Richtung Sonnenhof abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich den entgegenkommenden Lkw eines 32-Jährigen, der von Murr in Richtung Pleidelsheim unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge ...

