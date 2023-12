Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unbekannte verunfallen mit gestohlenem PKW

Ludwigsburg (ots)

Wegen Unfallflucht und Diebstahl ermittelt die Polizei seit Sonntagabend (17.12.2023) gegen Unbekannt, nachdem ein Zeuge gegen 21.10 Uhr in der Kupferwiesenstraße in Gerlingen zwei beschädigte Fahrzeuge festgestellt hatte. Wie die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dürften sich noch unbekannten Täter zunächst Zutritt zu einem Firmengelände in der Siemensstraße verschafft haben. Dort entwendeten sie einen Hyundai und fuhren mit diesem in die benachbarte Kupferwiesenstraße. Aus noch unbekannter Ursache stießen sie dort gegen einen geparkten Mercedes. Gemäß der Spurenlage versuchten die Täter anschließend den Hyundai rückwärts wegzuschieben, wobei sie vermutlich jedoch durch den Zeugen gestört wurden und die Flucht ergriffen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Gerlingen zu melden.

