POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: Tatverdächtiger nach PKW-Diebstahl in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Nach einem PKW-Diebstahl in Bietigheim-Bissingen befindet sich ein 23-jähriger Tatverdächtiger seit Samstagmittag (16.12.20223) in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, zwischen Donnerstag (14.12.2023) 19.45 Uhr und Freitag (15.12.2023) 07.15 Uhr einen Audi Q7 gestohlen zu haben, der in der Brunnenstraße abgestellt war. Im Zuge der Anzeigenaufnahme am Freitagmorgen wurde das Fahrzeug im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben. Nur kurze Zeit später kontaktierte das Polizeipräsidium Oberpfalz (Bayern) das Polizeipräsidium Ludwigsburg. Im Bereich einer Kreisstraße im Landkreis Tischenreuth, kurz vor der Grenze zu Tschechien, war es gegen 08.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer eines Q7 hatte aus unbekannter Ursache die Kontrolle über den PKW verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Ein Zeuge hatte im Anschluss beobachtet, wie der Fahrer das Auto verließ und flüchtete. Aufgrund dieses Hinweises konnten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Oberpfalz einen unverletzten 23-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Dieser steht im Verdacht, den Audi zunächst gestohlen und zum Unfallzeitpunkt auch gelenkt zu haben. Das verunfallte Fahrzeug wurde in der Folge sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragte im weiteren Verlauf beim Amtsgericht Heilbronn ein Haftbefehl gegen den 23-Jährigen, auf Grund dessen er noch am Samstagmittag einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt wurde. Dieser setzte den Haftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen den 23-jährigen Polen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

