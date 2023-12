POL-LB: Erdmannhausen: Polizei fahndet nach Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Montagmorgen (18.12.2023) kurz nach Mitternacht in einen Baufachmarkt in der Mühläckerstraße in Darmsheim ein. Mit einem Stein warfen die Täter eine Scheibe zum Verkaufsraum der Firma ein und gelangten mutmaßlich so in das Firmengebäude. Im Inneren zerstörten die Täter einen Alarmmelder und durchsuchten ...

mehr