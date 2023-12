POL-LB: Oberstenfeld: Zeugen nach Diebstahl eines Jeeps gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (16.12.2023) ereignete sich gegen 23:06 Uhr in der Stuttgarter Straße in Korntal-Münchingen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Mitsubishi-Lenkerin befuhr die Stuttgarter Straße in Richtung der Kornwestheimer Straße. Unvermittelt betrat ein 20-Jähriger Fußgänger die Fahrbahn und wurde von der Front des Mitsubishi erfasst. ...

