Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unbekannter bricht in PKW ein

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (16.12.2023) 22.00 Uhr und Sonntag (17.12.2023) 11.00 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in ein Fahrzeug ein, das in der Straße "Im Feldle" in Bietigheim-Bissingen abgestellt war. Der Unbekannte schlug eine Scheibe des BMW ein und stahl eine rote Mappe, eine Sonnenbrille und einen vierstelligen Bargeldbetrag aus der Mittelkonsole sowie eine Flasche Sekt vom Rücksitz. Der am PKW entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

