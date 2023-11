POL-HB: Nr.: 0681 --Garagen-Einbrecher gestellt

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vegesack, OT Aumund-Hammersbeck, Dobbheide Zeit: 21.11.2023, 01:15 - 01:25 Uhr

In der Nacht zu Dienstag haben Einsatzkräfte einen 45-jährigen Mann in Vegesack nach einem Einbruch in eine Garage festgenommen. Mit Hilfe von aufmerksamen Zeugen stellten die Polizisten den Mann nur wenige Minuten später.

Gegen 01:15 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines Einbruchs in die Straße Dobbheide gerufen. Eine Mitarbeiterin einer Einrichtung beobachtete, wie ein vermummter Mann mit einem Rucksack und einem Werkzeugkoffer aus einer Garage flüchtete. Die schnell eintreffenden Einsatzkräfte stellten mit Hilfe einer weiteren Zeugin den Einbrecher in Tatortnähe und nahmen in fest. Der 45-Jährige hatte zuvor das Garagentor aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Als Beweismittel wurden unter anderem mehrere selbstgebaute Werkzeuge sichergestellt. Zudem stand der Einbrecher unter Alkoholeinfluss. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Diebstahl mit Waffen.

