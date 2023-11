Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0679 --Falsche Dachdecker im Viertel--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Nienburger Straße Zeit: 20.11.23, 12.45 Uhr

Zwei Männer gaben sich am Montagmittag in der Östlichen Vorstadt als Dachdecker aus und erhielten unter einem Vorwand Einlass in das Haus einer Seniorin. Statt Reparaturarbeiten durchzuführen, entwendete ihr das Duo Bargeld.

Die falschen Handwerker klingelten in der Nienburger Straße an der Haustür der 92-Jährigen, machten sie auf beschädigte Dachpfannen an ihrem Haus aufmerksam und boten ihr an, diesen Schaden zu beheben. Die Bremerin ließ die Männer daraufhin hinein. Während einer sie ablenkte, schnappte sich der andere Bargeld aus einem Zimmer. Anschließend flüchteten die Diebe. Sie wurden als 50 bis 60 Jahre alt, mit kräftiger Statur und Arbeitskleidung beschrieben, Einer trug eine dunkle Jacke und eine Schirmmütze. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei warnt: Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Daher der wichtige Rat: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung oder ins Haus!

