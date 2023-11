Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0675--Nach Schlägerei ins Krankenhaus--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Helenenstraße Zeit: 19.11.23, 8 Uhr

Am Sonntagmorgen kam es im Steintor zu einer handfesten Auseinandersetzung. Zwei 23- und 24-Jährige mussten anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen meldeten über den Notruf der Polizei eine Schlägerei zwischen vier Männern in der Helenenstraße. Die Einsatzkräfte stellten die Beteiligten noch in Tatortnähe. Nach ersten Erkenntnissen war es wohl zu einem Streit mit anschließender Schlägerei zwischen zwei 22 und 44 Jahre alten Männern und einem Bruderpaar gekommen. Die Brüder wurden mit Stößen und Schlägen attackiert, dabei soll es auch zu Tritten gegen den Kopf gekommen sein. Die beiden 23 und 24 Jahre alten Brüder mussten nach einer Erstversorgung von Rettungskräften vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. Die Polizei befragte noch am Einsatzort Zeugen und sicherte Beweismittel.

Die 22- und 44-jährigen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell