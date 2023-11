Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0672 --Polizei stellt flüchtigen Fahrer nach Verkehrsunfall--

Ort: Bremen-Mitte, OT Steintor, Osterdeich Zeit: 16.11.2023, 21:35 Uhr

Am Donnerstagabend kam es im Ortsteil Steintor zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Rollerfahrerin verletzt wurde. Die Polizei stellte kurze Zeit später den flüchtigen Unfallverursacher.

Der 46 Jahre alte Mann fuhr gegen 21:35 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Osterdeich in Richtung Weserstadion. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge. Beim Wiedereinordnen kollidierte er mit dem Heck der 55-jährigen Rollerfahrerin, die die Kontrolle verlor und anschließend auf die Straße stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Ohne sich um die Frau zu kümmern, flüchtete der 46-Jährige in unbekannte Richtung. Einsatzkräfte stellten den flüchtigen Unfallverursacher kurze Zeit später. Die Polizisten stellten zudem frische Unfallspuren am Auto fest. Da der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Sein Führerschein wurde eingezogen und der Unfallwagen beschlagnahmt. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

