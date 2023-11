Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0671 --Eis-Einbruch in Bremen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Balgebrückstraße Zeit: 17.11.23, 1.30 Uhr

Ein Einbrecher, ausgestattet mit einem Gullydeckel als "Eisöffner", verschaffte sich in der Nacht zu Freitag Zutritt zu einer Eisdiele in der Altstadt. Die Polizei nahm den Dieb vorläufig fest.

Der 42 Jahre alte Mann schlug die Scheibe der Oase der gefrorenen Freuden in der Balgebrückstraße ein und löste damit den Alarm aus. Der Besitzer beobachtete den Eindringling mit Hilfe der installierten Videoüberwachung und rief die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen schnell ein und stellten den 42-Jährigen noch im Geschäft. Er streckte seine "Waffen", nämlich zwei Tüten erbeutete Milch, nieder und ließ sich widerstandslos mit den Worten "das war ein Fehler von mir" festnehmen. Der Milchbandit wurde mit zur Wache genommen, ein Tischler sicherte das zerstörte Fenster der Eisdiele.

In der dunklen Jahreszeit sind erfahrungsgemäß wieder vermehrt Einbrecher unterwegs. Licht und Bewegungsmelder am Haus und Grundstück schrecken potentielle Einbrecher ab, einbruchhemmende Fenster und Türen verhindern einen leichten Zutritt zum Gebäude. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Zusätzlich wirkt ein sichtbares Videoüberwachungssystem oft abschreckend und kann im Fall eines Einbruchs als wichtiges Beweismittel dienen. Mehr Informationen und Präventionstipps rund um das Thema Einbruchschutz erhalten Sie unter www.polizei.bremen.de oder im Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Rufnummer 0421 362-19003.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell