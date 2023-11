Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0670 --Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrechern--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Kirchweg Zeit: 31.03.2023 bis 10.04.2023

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen fahnden mit Fotos nach einem von zwei unbekannten Einbrechern.

Ende März und Anfang April brachen die beiden unbekannten Täter insgesamt zweimal in das Gebäude eines Unternehmens für Silberbesteck im Kirchweg ein. Dabei fand der erste Einbruch zwischen dem 31.03. und dem 03.04. statt. Das zweite Mal brachen sie am 10.04.2023 in die Firma ein. Es wurden jeweils Kupferkabel, hochwertiges Werkzeug und diverse weitere Gegenstände entwendet.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Männer geführt haben, fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei jetzt mit Bildern nach einem Täter, da dieser auf den Aufnahmen zu sehen ist. Hinweise mit Angaben zu dem Mann nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell