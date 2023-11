Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verunfallt

Gotha (ots)

Ein 81-jähriger Fahrer eines Ford und ein 40-jähriger Fahrer eines Kia befuhren in genannter Reihenfolge die L1027 aus Gotha in Richtung Leina. An einer dort befindlichen Ampelanlage musste der 81-Jährige verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte der 40-Jährige offenbar zu spät und fuhr auf den Ford auf. Hierbei entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen verletzten sich nicht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Atemalkoholtest bei dem 40 Jahre alten Mann durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. (jd)

