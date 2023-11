LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Gotha (ots) - Aus einem in der Dr.-Troch-Straße geparkten LKW entwendeten ein oder mehrere Unbekannte rund 200 Liter Dieselkraftstoff. Außerdem entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern, 17.05 Uhr und heute, 06.05 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0293939/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

