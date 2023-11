POL-HB: Nr.: 0680--Straßenräuber erbeuten Rucksack

Bremen (ots) - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Peterswerder, Nienburger Straße Zeit: 20.11.23, 12.45 Uhr Zwei Männer gaben sich am Montagmittag in der Östlichen Vorstadt als Dachdecker aus und erhielten unter einem Vorwand Einlass in das Haus einer Seniorin. Statt Reparaturarbeiten durchzuführen, entwendete ihr das Duo Bargeld. Die falschen Handwerker klingelten in der Nienburger Straße an der Haustür der ...

mehr