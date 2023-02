Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung LPI Jena, ID Jena vom 12.02.2023

Jena (ots)

Alkoholverstöße festgestellt

In der Nacht zum Samstag, gegen 00:40 Uhr, stellten Beamte der Polizei Jena während der Streife am Magdelstieg zwei Personen auf einem E-Scooter fest. Bei der folgenden Kontrolle wurde bei den beiden 22-jährigen jungen Männern Atemalkoholgeruch fertig gestellt. Da beide Männer das Kraftfahrzeug lenkten, wurde jeweils ein Atemalkoholtest durchgeführt. Beider Ergebnisse lagen knapp über 0,7 Promille. Ein späterer gerichtsverwertbarer Test bestätigte bei beiden den Alkoholverstoß. Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen 03:30 Uhr wurde ein weiterer E-Scooter im Bereich der Kahlaischen Straße kontrolliert. Der 20-jährige Fahrer stand erheblich unter Alkoholeinfluss und absolvierte den Alkoholtest mit einem Wert von über 1,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, wurde ein Pkw Ford in der Karl-Marx-Allee in Jena Lobeda kontrolliert. Das Fahrzeug fiel den Beamten auf, da das Licht nicht eingeschalten war. Den Beamten schlug erheblicher Alkoholgeruch aus Richtung der 51- jährigen Fahrzeugführerin entgegen. Der folgende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einsatzkräfte angegriffen

Am Sonntagmorgen, kurz nach 1 Uhr, wurde eine Streitigkeit in einer Wohnung in der Hermann-Löns-Straße gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass eine 27-jährige Frau in der Wohnung medizinische Hilfe benötigt. Im Rahmen der medizinischen Versorgung leistete die Frau Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Ein 32-jähriger Mann, welcher ebenfalls in der Wohnung war, bedrohte die Beamten und äußerte, dass er ein Messer bei sich hätte. Bei der Festnahme begann der Täter die Beamten zu schlagen, zu treten und anzuspucken. Der Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der Durchsuchung wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel beim Täter aufgefunden und sichergestellt. Die Einsatzkräfte blieben alle unverletzt. Die Frau wurde aufgrund ihres Verhaltens durch den Notarzt in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell