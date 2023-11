LPI-J: Fette Beute

Jena (ots) - Am Morgen des Donnerstages wurde an der Gebäudefassade in der August-Bebel-Straße, am Objekt der Jugendstation, ein lilafarbenes Graffiti entdeckt. Dieses trage den Schriftzug "QS ACAB" und ist mit den Maßen 90x145cm deutlich sichtbar. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten keine Hinweise zu einem möglichen Täter erlangt werden. Die Hausverwaltung wurde mit der Entfernung des Schriftzuges beauftragt. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht genau ...

mehr