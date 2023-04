Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte Täter beschädigen mehrere Fahrzeuge in Wittlich

Wittlich (ots)

In der Nacht vom 22./23.04.2023 wurden mehrere Pkw durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Gegen 02:00 Uhr Sonntagmorgens konnte die Polizei Wittlich mehrere Kennzeichen auf der Straße "Zur Philippsburg" in Wittlich liegend feststellen. Diese Kennzeichen wurden samt Halterungen von mehreren dort geparkten Pkw abgerissen. Des Weiteren wurden an einem PKW die Frontscheibenwischer der Außenspiegel verbogen. Zeugen des Vorfalls oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung setzen.

