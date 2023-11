LPI-J: Omelett in Jena-Mitte

Weimar (ots) - Am Donnerstagabend wurde eine einschlägig polizeibekannte 32jährige in einem Einkaufsladen in Weimar-Schöndorf beobachtet, wie sie in einer Umkleidekabine unterschiedlichste Waren im Gesamtwert von knapp 100 Euro in ihren Rucksack steckte und anschließend den Laden verlassen wollte. Von einer Mitarbeiterin angesprochen, schubste die Täterin diese weg und drohte mit Schlägen. Durch weiter dazugekommene ...

mehr