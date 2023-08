POL-HST: Suche nach vermisstem 12-jährigen Mädchen

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - Am Donnerstag, dem 24.08.2023 wurde die Polizei gegen 23:00 Uhr darüber informiert, dass ein Pkw in Baabe gegen eine Straßenlaterne gefahren und geflüchtet sei. Umgehend eingesetzte Beamte konnte den flüchtenden Dacia bei der Anfahrt in Sellin feststellen und kontrollieren. Hier stellten die Beamten bei dem 40-jährigen Deutschen neben einer Alkoholisierung, Vortest 0,68 Promille, ...

