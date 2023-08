POL-HST: Bauarbeiter als Freund und Helfer

Polizeiinspektion Stralsund

Bauarbeiter als Freund und Helfer

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Mittwoch, dem 23.08.2023 gegen 17:30 Uhr staunte eine 48-jährige Geschädigte in Ribnitz-Damgarten nicht schlecht, als sie in der Alten Klosterstraße zu ihrem nur kurz abgestellten Auto, ein Citroen C1 gehen wollte und es einfach nicht da war. Sie informierte umgehend die Polizei und ließ sich von einer Bekannten abholen, um zur Anzeigenerstattung zum Revier zu fahren. Auf dem Weg dorthin entdeckten beide das zuvor gestohlene Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Damgartener Chaussee und informierten die Polizei erneut.

Im Pkw saß sogar eine fremde männliche Person und die beiden Frauen forderten diesen auf, auszusteigen. Das tat er auch und wollte sodann weglaufen. Die Frauen schrien um Hilfe, was in der Nähe befindliche Männer mitbekamen und den Mann aufhielten. Unmittelbar danach trafen die Polizeibeamten ein und übernahmen den Delinquenten und mussten diesen auch fesseln, da er Widerstand leistete.

Eine Überprüfung des 38-jährigen Polen ergab nicht nur, dass er mit 2,13 Promille erheblich alkoholisiert war und er augenscheinlich keine Fahrerlaubnis besitzt, sondern auch, dass er einen Haftbefehl für 90 Tage offen hat. Entsprechend wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt und Strafanzeigen wegen Diebstahls, sowie Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den unbekannten, als Bauarbeitern, beschriebenen Männern. Diese zogen nach Eintreffen der Beamten unmittelbar weiter. Sie werden gebeten sich bei der Polizei unter 03821 8750 zu melden.

