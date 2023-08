Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Polizeiauto beschädigt - Beamte waren gerade zu Fuß im Einsatz

Stralsund (ots)

Am Sonntag, dem 20.08.2023 gegen 00:20 Uhr waren Stralsunder Polizisten im Heuweg in Stralsund wegen einer nächtlichen Ruhestörung im Einsatz. Hierfür wurden die Funkwagen am sogenannten Wendehammer abgestellt und der Einsatzort fußläufig aufgesucht.

Als sie wiederkamen, stellten sie fest, dass ein Außenspiegel beschädigt wurde. Zeugen teilten hier zu mit, dass aus einer Gruppe Jugendlicher, bestehend aus zwei jungen Männern und einer jungen Frau, heraus der Spiegel mutmaßlich beschädigt wurde. Diese entfernten sich dann in Richtung Ährengrund.

Ein Tatverdächtiger aus der Gruppe, der mit der Tat geprahlt haben soll, wird wie folgt beschrieben:

- männlich, etwa 16 Jahre alt - etwa 175 cm groß, schlanke Statur - schwarzer Pullover mit weißer Aufschrift (mutmaßlich "Adidas"), schwarze Jogginghose und schwarzes Basecap

Die andere männliche Person wird wie folgt beschrieben:

- ebenfalls etwa 16 Jahre alt, kräftige Statur - weißes T-Shirt, kurze helle Hose - roten Gegenstand auf Höhe der Brust (mutmaßlich Gürteltasche oder Basecap)

Die weibliche Person wurde als jugendlich und blondhaarig beschrieben.

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu der Gruppe oder einzelnen Personen, letztlich auch zur Tat oder Tätern machen können. Angaben bitte an die Polizei in Stralsund unter 03831 28900, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell