Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Einbruch in Eisladen vor dem Strelapark

Stralsund (ots)

Am Freitag, dem 18.08.2023 wurde der Polizei ein Einbruch in einen Eisladen vor dem Strelapark gemeldet - passiert, mutmaßlich in der vorangegangenen Nacht.

Ersten Erkenntnissen zufolge haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt verschafft und dabei einen Schaden von etwa 1.500 Euro angerichtet. Der Stehlschaden beträgt etwa 500 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von Donnerstag, 17.08.23 etwa 18:30 Uhr bis Freitag, 18.08.2023 etwa 06:30 Uhr Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

