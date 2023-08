POL-HST: Motorradfahrer verunfallt bei Marlow

Insel Rügen (ots) - An gleich zwei aufeinander folgenden Nächten hatten es die Sassnitzer Polizisten mit Akteuren zu tun, die nicht nur alkoholisiert waren, sondern auch Macheten dabei hatten. So kam es am Samstag, dem 12.08.2023 gegen 23:15 Uhr in Binz zu einem Polizeieinsatz. Dem vorausging, dass sich ein 78-jähriger deutscher Anwohner in der Ruhe gestört fühlte von einer Gruppe Jugendlicher, welche in einem ...

mehr