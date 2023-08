Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Presseeinladung zur feierlichen Übergabe des neuen Dienstgebäudes der Polizei in Stralsund

Stralsund (ots)

Am Mittwoch, dem 06.09.2023 um 09:30 Uhr wird das neue Dienstgebäude des Polizeihauptreviers und Kriminalkommissariats in Stralsund, Barther Straße 73 feierlich übergeben. Hierzu werden unter anderem der Innenminister Herr Christian Pegel und der Polizeipräsident Herr Thomas Dabel zu Gast sein und Grußworte an die Gäste richten, bevor der Finanzminister Herr Dr. Heiko Geue zur symbolischen Schlüsselübergabe zur Tat schreitet.

Zu den weiteren Gästen gehören sowohl der Landrat und der Oberbürgermeister, als auch die Leiter unterschiedlichster Behörden.

Medienvertreter sind recht herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen und werden, zur besseren Vorbereitung der Veranstaltung, um eine vorherige Anmeldung bis Montag, 04.09.2023, 13:00 Uhr in der Pressestelle der Polizeiinspektion Stralsund gebeten. Die Anmeldung kann telefonisch unter 03831/245 205 oder per E-Mail an pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de erfolgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell