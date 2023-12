Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Werther

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Zwischen Montag (04.12., 18.00 Uhr) und Donnerstag (07.12., 10.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Käppkenstraße eingebrochen. Die Täter schlugen ein um in das Haus zu gelangen. Dort entwendeten sie Werkzeug und vermutlich noch weitere, derzeit noch nicht abschließend genannte Gegenstände.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell