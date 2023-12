POL-GT: Einbruch am Höltingweg

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher am Donnerstag (07.12., 13.30 Uhr - 23.15 Uhr) in ein Wohnhaus an der Von-Eichendorff Straße. Sie durchsuchten anschließend einzelne Räume und entwendeten hochwertige Münzen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat am Donnerstag verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort ...

