POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Unbekannte brechen in Freibadkiosk ein

Pforzheim (ots) - Zu Fall gekommen und Verletzungen zugezogen hat sich am Dienstagabend ein Rollerfahrer in Pforzheim. Nach bisherigem Kenntnisstand stürzte am Dienstagabend gegen 19:10 Uhr ein Rollerfahrer, als er mit seinem Kraftrad die Jahnstraße in stadtauswärtiger Richtung befuhr. Während der 20-Jährige beabsichtigte nach links in die Calwer Straße ...

mehr