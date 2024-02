Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fahrräder aus Garage entwendet, Hinweise erbeten

Büh (ots)

Am Montag in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:45 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Einbrecher durch bislang unbekannte Weise Zutritt zu einer Doppelgarage eines Anwesen in der Robert-Koch-Straße. Der Dieb entwendete daraus zwei Pedelecs im Gesamtwert von etwa 6.500 Euro. Eines der Fahrräder der Marke "Conway", Typ SUV 125 hatte einen schwarz-anthrazit-farbenen Rahmen und einen Korb. Bei dem zweiten Fahrrad handelte es sich um ein Rad der Marke "Cube Reaction" in der der Farbe weiss. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegen.

/ph

