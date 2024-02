Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen, Grafenhausen - Etliche Vergehen

Kappel-Grafenhausen

Gleich wegen mehrerer Vergehen muss sich ein 22-Jähriger, der auf einem Roller in der Hauptstraße unterwegs war, nun verantworten. Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 1:30 Uhr konnte der junge Mann zunächst keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen. Bei der Überprüfung des Zweirades stellten die Beamten fest, dass dieser die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 45 Km/h offenbar um fast das doppelte überschritt. Außerdem hatte der Fahrer die Frontscheinwerfer mit schwarzen Klebeband abgeklebt was so zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Im weiteren Verlauf bemerkten die Ordnungshüter bei dem Anfang Zwanzigjährigen ein auffälliges Verhalten, welches auf einen eventuellen Drogenkonsum hinzudeuten schien. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest erhärtete die ersten Verdachtsmomente der Beamten und schlug positiv auf THC und Amphetamin an. Im Zuge der Kontrolle konnte bei dem Fahrer weiterhin knapp fünf Gramm Haschisch und ein verbotenes Einhandmesser festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Der 22-Jährige sieht nun einer Reihe von Anzeigen entgegen.

