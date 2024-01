Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mülltonne gegen Hauseingangstür geworfen

Hemer (ots)

Am Montagabend, gegen 22:15 Uhr, warfen drei unbekannte Jugendliche am Hademareplatz eine Mülltonne gegen eine Hauseingangstür. Dadurch brach die Scheibe der Tür. Bei der Tat wurden die drei jungen Männer gefilmt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Weitergehende Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (schl)

