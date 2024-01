POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Iserlohn (ots) - Unbekannte versuchten zwischen Samstagnachmittag, 14:00 Uhr und Montagnachmittag, 15:30 Uhr in ein Lotto-Geschäft einzubrechen. Sie hebelten dafür mehrfach an der Tür des Geschäfts in der Leckingser Straße. Ins Innere gelangten sie jedoch nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

