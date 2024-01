POL-MS: Toilettenbrand greift auf Fahrzeuge über - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Der Verkehrsdienst der Polizei hat in den ersten drei Wochen des neuen Jahres insgesamt drei Lkw-Fahrer auf der Autobahn mit einer fremden Fahrerkarte ange-halten. Am 18.1. ist ein 61-Jähriger auf der Autobahn 43 in das Visier des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei geraten. Der Mann führte seinen Lkw nicht mit seiner eigenen Fahrerkarte. Den ...

mehr