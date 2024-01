Polizei Münster

POL-MS: Pkw erfasst Fußgängerin beim Abbiegen - Münsteranerin leicht verletzt

Münster (ots)

Am Montagmorgen (22.01., 08:25 Uhr) hat ein 19-jähriger Münsteraner eine 45-jährige Fußgängerin mit seinem Ford erfasst, als er vom Kaiser-Wilhelm-Ring auf die Burchardstraße abbiegen wollte.

Nach bisherigen Ermittlungen lief die 45-jährige Münsteranerin auf dem Fußweg links des Kaiser-Wilhelm-Rings in Richtung Bohlweg. Währenddessen befuhr der 19-jährige Ford-Fahrer den Kaiser-Wilhelm-Ring in entgegengesetzter Richtung und bog in Richtung Burchardstraße ab. Dabei erfasste er die Fußgängerin, die in diesem Moment die Straße überquerte. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

