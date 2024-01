Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Apotheke - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach einem Einbruch am Wochenende (20.1., 14:00 Uhr - 22.1., 07:50 Uhr) in eine Apotheke am Nienberger Kirchplatz sucht die Polizei nach Zeugen.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zur Apotheke, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Personalraum verschoben sie Aktenordner und entwendeten den dort befindlichen Tresor. In diesem befanden sich Bargeld und Betäubungsmittel.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch bei der Polizei unter 0251 275-0 zu melden.

