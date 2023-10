Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall auf Autobahn - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.10.2023, kurz vor 08.00 Uhr, kam es auf der Autobahn A 98, in Höhe der Ausfahrt der Anschlussstelle Lörrach-Mitte, auf dem linken Fahrstreifen zu einem Auffahrunfall. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen vom Autobahndreieck Weil am Rhein kommend in Richtung Rheinfelden, als er wegen einem 59 Jahre alten Fahrer eines orangenen Klein-Lkw mit Anhänger eine Gefahrenbremsung habe einleiten müssen. Der Fahrer des Klein-Lkw habe den rechten Fahrstreifen befahren und sei plötzlich nach links ausgeschert. Grund hierfür sei ein Rückstau auf dem rechten Fahrstreifen gewesen. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte die Gefahrenbremsung zu spät und fuhr dem 56-Jährigen auf. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt. Nach Sachlage hatte er den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell