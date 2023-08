Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Ohne Fahrerlaubnis mit Alkohol und Drogen unterwegs

Saarlouis - Überherrn (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken überprüften gegen 03:00 Uhr des heutigen Morgens in Überherrn ein mit drei Männern besetztes Fahrzeug. Die Personen waren unmittelbar zuvor aus Frankreich eingereist und gaben Saarlouis als Fahrtziel an. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Da die Beamten aus dem Innern des Kleinwagens heraus Alkohol- und Drogengeruch vernahmen, wurde beim Fahrzeugführer ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 0,85 Promille ergab. Damit jedoch nicht genug, denn wegen des süßlichen Geruchs wurden die Insassen hinsichtlich eines eventuellen Mitführens oder Konsums von Betäubungsmitteln befragt, was verneint wurde. Bei der sich anschließenden Durchsuchung wurden in der Umhängetasche des Fahrers eine - wenn auch geringe Menge - Cannabisharz aufgefunden. Den französischen Staaatsangehörigen erwarten nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Einfuhr von Betäubungsmittel in das Bundesgebiet. Nach Abschluss der eigenen Maßnahmen wurden die Personen von der Polizeiinspektion Saarlouis übernommen. Durch diese wird das Verfahren hinsichtlich des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel zuständigkeitshalber fortgeführt.

