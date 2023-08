Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Gleiche Beschuldigte - gleiches Verhaltensmuster

Saarbrücken - Völklingen (ots)

Am gestrigen Nachmittag wurde die Bundespolizeiinspektion Saarbrücken gegen 16:30 Uhr zum Bahnhof im Völklinger Ortsteil Luisenthal alarmiert. Grund hierfür war ein vorangegangener Streit zwischen Reisenden während einer Zugfahrt, in dessen Verlauf eine junge Frau Pfefferspray in Richtung der gegnerischen Streitpartei eingesetzt haben sollte. Nach Eintreffen der Beamten wurde der Sachverhalt durch einen Zeugen bestätigt. Die 37-jährige Geschädigte musste vor Ort ärztlich behandelt werden, konnte ihre Fahrt aber anschließend fortsetzen. Bei der beschuldigten 19-Jährigen konnte kein Pfefferspray aufgefunden werden, auch eine durchgeführte Nachsuche im Nahbereich blieb erfolglos. Auch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich die junge Ukrainerin nicht kooperativ. Erst nach mehrfach ausgesprochenem Platzverweis verließ die junge Frau den Bahnhofsbereich. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen soll nun die Auswertung von Videodaten der Deutschen Bahn AG nähere Informationen liefern. Im Nachgang stellte sich heraus, dass es sich bei der Beschuldigten um dieselbe Frau handelt, die in der Vorwoche im Bereich des Saarbrücker Hauptbahnhofs in ähnlicher Art auffällig wurde. Auch hierbei setzte sie im Rahmen eines Streitgesprächs Pfefferspray gegen ihre Widersacher ein. Der aktuelle Vorfall zieht eine erneute Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung nach sich.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell