POL-PDWIL: Polizei ohne Grenzen

Kyllburg (ots) - Am 27.03.2023 gegen 08:00 Uhr kam es in der Bademer Straße in Kyllburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich einer der Unfallbeteiligten unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt hat. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die Bademer Straße in entgegengesetzte Richtungen. An einer Engstelle hielt der Geschädigte am rechten Fahrbahnrand, um den Unfallverursacher passieren zu lassen. Hierbei touchierte ...

