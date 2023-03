Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Kyllburg

Kyllburg (ots)

Am 27.03.2023 gegen 08:00 Uhr kam es in der Bademer Straße in Kyllburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich einer der Unfallbeteiligten unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt hat. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die Bademer Straße in entgegengesetzte Richtungen. An einer Engstelle hielt der Geschädigte am rechten Fahrbahnrand, um den Unfallverursacher passieren zu lassen. Hierbei touchierte dieser den haltenden PKW mit seinem linken Außenspiegel, sodass an beiden Fahrzeugen ein leichter Sachschaden entstand. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW Bus mit schwarzen Außenspiegeln, welcher sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte, ohne den Schaden zu regulieren. Am unfallverursachenden VW Bus wurde das Außengehäuse des Spiegels auf der Fahrerseite beschädigt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

