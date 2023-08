Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus Kfz

Täter flüchtet auf Fahrrad

Goch (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (5. August 2023) schaute ein Zeuge gegen 00:30 Uhr aus dem Fenster auf die Dr.-Rademacher-Straße und sah, wie eine männliche Person um einen dort abgestellten Seat Altea lief und einstieg. Da der Zeuge wusste, dass der Unbekannte nicht der Eigentümer des Autos war und daher nichts in dem Wagen zu suchen hatte, wollte er durch Lichtzeichen mit einer Taschenlampe die Nachbarin auf die Situation aufmerksam machen. Dadurch aufgeschreckt, flüchtete der Tatverdächtige mit einem Fahrrad in Richtung Hunsberg. Er erbeutete einen Amazon-Echo Lautsprecher aus dem Wagen. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine gelbe Jacke, blaue Jeans und einen schwarzen Rucksack. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell