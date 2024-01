Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 21-jährige Lüdenscheiderin nach Containerbrand in Gewahrsam genommen/Randalierer schlägt auf Auto

Lüdenscheid (ots)

Nachdem am Montagabend, gegen 22:45 Uhr, in der Berliner Straße ein Altpapiercontainer brannte, konnte durch die Polizei in unmittelbarer Nähe eine polizeibekannte 21-jährige Lüdenscheiderin angetroffen werden, die gegenüber den Einsatzkräften die Brandlegung einräumte. Die Frau verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen 21:50 Uhr brannte bereits im Vorfeld ein Container auf dem Parkplatz des Kulturhauses. Ob die 21-jährige auch hier mit dem Brand im Zusammenhang steht, ist Teil der Ermittlungen. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Durch die Feuerwehr wurden beide Containerbrände gelöscht. (schl)

Gegen 16.20 Uhr randalierte ein 42-jähriger Lüdenscheider am Montag in der Sauerfelder Straße. Der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann schlug grundlos auf den Kia einer 53-jährigen Meinerzhagenerin ein, die gerade aus einem Parkhaus fuhr. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Zuvor hatte der 42-jährige noch versucht, unbemerkt Drogen wegzuwerfen. Die Polizisten beobachteten dies allerdings und stellten die Substanzen sicher. Gegen den 42-jährigen wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Sachbeschädigung ermittelt. Am Auto der 52-jährigen entstand leichter Sachschaden im Bereich der Motorhaube. (schl)

