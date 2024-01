POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Nachrodt-Wiblingwerde/Altena/Iserlohn/Hemer/Lüdenscheid (ots) - Nachdem die Lennebrücke auf der B236 in Nachrodt-Wiblingwerde am Freitag für sämtlichen Fahrzeug- und Personenverkehr gesperrt wurde, kontrolliert die Polizei nun vermehrt auf den Umleitungsstrecken in Altena, Iserlohn und Hemer. Die Polizei hat Verständnis für die mitunter angespannte Situation von ...

mehr