POL-MK: Polizei kontrolliert nach Sperrung auf B236 vermehrt auf Umleitungsstrecken

Nachrodt-Wiblingwerde/Altena/Iserlohn/Hemer/Lüdenscheid (ots)

Nachdem die Lennebrücke auf der B236 in Nachrodt-Wiblingwerde am Freitag für sämtlichen Fahrzeug- und Personenverkehr gesperrt wurde, kontrolliert die Polizei nun vermehrt auf den Umleitungsstrecken in Altena, Iserlohn und Hemer. Die Polizei hat Verständnis für die mitunter angespannte Situation von Pendlerinnen und Pendlern oder Berufskraftfahrenden, aber insbesondere in Bereichen von Schulen, Kindergärten, Wohngebieten oder Seniorenzentren ist es die polizeiliche Kernaufgabe die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Deshalb wird auch zukünftig die Geschwindigkeit an den oben genannten Örtlichkeiten kontrolliert. Kräfte des Verkehrsdienstes behalten zudem die neuralgischen Knotenpunkte, insbesondere die sonstigen Ausweichrouten, im Blick.

Die KPB Märkischer Kreis bittet eindringlich darum die offiziellen Umleitungsstrecke zu nutzen. Anderweitige Ausweichrouten sind insbesondere nicht für größere Fahrzeuge geeignet oder gesperrt.

Bereits am heutigen Tag führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen durch. Zu größeren, über das erwartbare Maß hinausgehenden Beeinträchtigungen kam es am Morgen/Vormittag auf den Umleitungsstrecken nicht. Die Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessungen im Überblick:

1. Messstelle

Ort Altena, Mühlenbach Zeit 29.01.2024, 06:52 Uhr bis 08:53 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 47 Verwarngeldbereich 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 54 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Sprinter Zulassungsbehörde HA Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Altena, Nettestraße Zeit 29.01.2024, 09:37 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 354 Verwarngeldbereich 1 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 90 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde DO Bemerkungen

3. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Altenaer Straße Zeit 29.01.2024, 11:23 Uhr bis 12:49 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 332 Verwarngeldbereich 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 66 km/h 50 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MS Bemerkungen

4. Messstelle

Ort Nachrodt-Wiblingwerde, Wiblingwerder Str Zeit 29.01.2024, 06:25 Uhr bis 13:00 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 571 Verwarngeldbereich 81 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 21 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 72 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Lkw bis 3,5t Zulassungsbehörde UN Bemerkungen vor der dortigen Schule

5. Messstelle

Ort Iserlohn-Kesbern, Kesberner Straße Zeit 29.01.2024, 08:30 Uhr bis 10:15 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 280 Verwarngeldbereich 2 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 84 km/h 60 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

6. Messstelle

Ort Iserlohn, Obere Mühle

Zeit 29.01.2024, 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 545 Verwarngeldbereich 22 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 43 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde Bemerkungen

