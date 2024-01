Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen Familienstreit eskaliert

Freiburg (ots)

Am Dienstag 23.01.2024 wurde die Polizei gegen 17:07 Uhr über Notruf alarmiert, dass in der Lortzingstraße auf offener Straße eine Schlägerei sei. Da von einem Zeugen der Hinweis kam, dass auch ein Messer im Spiel sei wurde die Örtlichkeit mit einem großen Polizeiaufgebot angefahren. Insgesamt zehn Streifenwagen der Polizeireviere aus Breisach, Emmendingen den Stadtrevieren Freiburg und der Hundestaffel waren im Einsatz. Die Lage konnte durch die Polizeikräfte schnell beruhigt werden. Etwa zwanzig Personen waren beteiligt. Drei Personen mussten teils mit Stichverletzungen vom hinzugerufenen DRK versorgt werden. Eine weitere Person sucht selbstständig eine Klinik in Freiburg auf. Lebensgefahr bestand für keinen der Beteiligten. Mehrere Personen waren bereits vor Eintreffen der Polizei flüchtig gegangen. Der Polizeiposten in Bötzingen ist im Nachgang mit der Aufbereitung und Aufklärung des Sachverhaltes betraut. Hierbei geht es insbesondere auch darum, herauszufinden wer für die Messerangriffe verantwortlich ist. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Streit zweier Familien libanesischer Herkunft, welcher mutmaßlich durch eine am selben Tag stattgefundene Scheidung in Gewalt eskalierte.

